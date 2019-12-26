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26 Aralık 2019, Perşembe
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Hatay’ı geçti

Galatasaray Hatay’ı geçti

Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında , Hatay 'yi 105-96 yendi. Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle: Çankaya-F.Bahçe: 59-75, Basket-İzmir BŞB: 82-76, Basket-Ormanspor: 84-106, İÖİ-Çukurova: 79 -85.

Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında , Hatay 'yi 105-96 yendi. Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle: Çankaya-F.Bahçe: 59-75, Basket-İzmir BŞB: 82-76, Basket-Ormanspor: 84-106, İÖİ-Çukurova: 79 -85.

  1. 26.12.2019
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