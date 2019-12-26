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26 Aralık 2019, Perşembe
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Kraliçeler tam gaz

Kraliçeler tam gaz

'nde namağlup liderliğini sürdüren , 'ne de şans tanımadı.

'nde namağlup liderliğini sürdüren , 'ne de şans tanımadı. Deplasmanda 75-59 kazanan Potanın Kraliçeleri 11'de 11 yaptı. Zandalasini 22 sayı ile yıldızlaştı.

  1. 26.12.2019
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