Seçmeler 24 Ocak’ta

Voleybol şubesi, altyapı takımları için seçme yapacak. Dereağzı'nda 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek seçmelere 2003-10 arası kız ve 2004-12 arası doğumlu erkek adaylar katılabilecek. Katılım için "Spor yapmasına engel olmadığına dair" sağlık raporu getirmek zorunlu.