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26 Aralık 2019, Perşembe
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Seçmeler ’ta

Seçmeler 24 Ocak’ta

Voleybol şubesi, altyapı takımları için seçme yapacak. Dereağzı'nda Cuma günü gerçekleştirilecek seçmelere 2003-10 arası kız ve 2004-12 arası doğumlu erkek adaylar katılabilecek.

Voleybol şubesi, altyapı takımları için seçme yapacak. Dereağzı'nda Cuma günü gerçekleştirilecek seçmelere 2003-10 arası kız ve 2004-12 arası doğumlu erkek adaylar katılabilecek. Katılım için "Spor yapmasına engel olmadığına dair" sağlık raporu getirmek zorunlu.

  1. 26.12.2019
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