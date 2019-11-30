Ergin Ataman’a şok: Otele almadılar!
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bir davet üzerine gittiği Bebek Otel'de adeta şoku yaşadı ve beklemediği bir tavırla karşı karşıya kaldı. Deneyimli koç, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.
THY Avrupa Ligi'nde oynanan maçta Bayern Münih'i farklı mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Bebek Otel'de yönetim kurulunun kararı ile otele alınmadı.
Bir davet üzerine Bebek Otel'e giden Ataman, şok bir tepki ile karşılaştı. Deneyimli koç, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.
"HUKUKİ OLARAK GEREKEN MÜRACAATI YAPACAĞIZ"
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter, yaşanan bu olaydan ötürü çok şaşkın olduğunu dile getirirken, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ergin Ataman benim davetim üzerine Bebek Otel'e geldi. İçeride beklerken koçun otele alınmadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda bunun yönetim kurulu kararı olduğunu söylediler. Böyle bir şey olur mu? Ergin Ataman, Türkiye'nin gururudur. Avrupa'nın en önemli takımlarından birisinin antrenörünü bu şekilde İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde bulunan otele almamak olmaz. Hukuki olarak gereken müracaatı yapacağız."
Bu arada otel yetkililerinden ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
- 30.11.2019
- Güncelleme: 30.11.2019 15:41
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