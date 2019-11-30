Ergin Ataman’a şok: Otele almadılar! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Ergin Ataman’a şok: Otele almadılar!

’a şok: Otele almadılar!

Ergin Ataman’a şok: Otele almadılar!

Başantrenörü , bir davet üzerine gittiği 'de adeta şoku yaşadı ve beklemediği bir tavırla karşı karşıya kaldı. Deneyimli koç, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

Avrupa Ligi'nde oynanan maçta 'i farklı mağlup eden 'te başantrenör , 'de yönetim kurulunun kararı ile otele alınmadı.

Bir davet üzerine Bebek Otel'e giden Ataman, şok bir tepki ile karşılaştı. Deneyimli koç, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

"HUKUKİ OLARAK GEREKEN MÜRACAATI YAPACAĞIZ"

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter, yaşanan bu olaydan ötürü çok şaşkın olduğunu dile getirirken, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ergin Ataman benim davetim üzerine Bebek Otel'e geldi. İçeride beklerken koçun otele alınmadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda bunun yönetim kurulu kararı olduğunu söylediler. Böyle bir şey olur mu? Ergin Ataman, 'nin gururudur. Avrupa'nın en önemli takımlarından birisinin antrenörünü bu şekilde 'un en güzel yerlerinden birinde bulunan otele almamak olmaz. Hukuki olarak gereken müracaatı yapacağız."

Bu arada otel yetkililerinden ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

  1. 30.11.2019
  2. Güncelleme: 30.11.2019 15:41
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ergin Ataman’a şok: Otele almadılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN