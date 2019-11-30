Beşiktaş İTÜ Basket'i 3 sayı farkla yendi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında, çekişmeli geçen mücadele sonrası Beşiktaş Sompo Sigorta, konuk ettiği Sigortam.net İTÜ Basket'i 83-80 yendi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede bitime 36 saniye kala üst üste bulduğu iki 3 sayılık basketle konuk ekip 80-79 öne geçti. Theodore'un faul atışıyla 13 saniye kala 80-80 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, aynı oyuncunun 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle salondan 83-80 galip ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sezon 4. galibiyetini elde ederken, Sigortam.net İTÜ Basket 9. kez mağlup oldu.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Serkan Emlek, Özlem Yalman, Özge Şentürk
Beşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 7, Mckissic 16, Samet Geyik 11, Burak Can Yıldızlı 12, Theodore 18, Gotcher 10, Ömer Utku Al, Oğuz Savaş 3, Durusic 6
Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 22, Mehmet Yağmur 6, Huff 8, Goodwin Lii 12, Coleby 10, Burak Selen 3, Dillard 19, Yunus Akçay, Cenk Akyol, Ramazan Tekin
1. periyot: 24-23
Devre: 40-43
3. periyot: 57-58
Maç sonucu: Beşiktaş Sompo Sigorta: 83 - Sigortam.net İTÜ Basket: 80
- 30.11.2019
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