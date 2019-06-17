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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı

Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beko'nun 'le oynadığı play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome, salondaki ambulansın maç bitmeden yerinden ayrılamayacağı belirtilmesi üzerine kulüp yetkililerince özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, maçın ikinci yarısında kafasına darbe alan İtalyan basketbolcu, hafıza kaybı yaşadı. Sarı-lacivertli sağlık heyetinin derhal hastaneye götürmek istediği Datome için salondaki ambulans görevlilerinin "Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım." dedikleri belirtildi.

Bunun üzerine sağlık heyeti başka bir ambulans çağırıp zaman kaybı yaşamamak adına, oyuncuyu özel araçla hastaneye götürdü.

Datome'nin hastanede kontrollerinin yapıldığı ve durumunun daha sonra açıklanacağı kaydedildi.


DATOME'DEN İYİ HABER?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun 'le oynadığı play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan ve hastaneye kaldırılan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında başına aldığı darbeyle hafıza kaybı yaşayan ve özel araçla hastaneye kaldırılan Datome'den iyi haber geldi.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen İtalyan oyuncunun birkaç saat daha müşahede altında tutulacağı belirtildi.

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 00:07
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