Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'le oynadığı play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome, salondaki ambulansın maç bitmeden yerinden ayrılamayacağı belirtilmesi üzerine kulüp yetkililerince özel araçla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, maçın ikinci yarısında kafasına darbe alan İtalyan basketbolcu, hafıza kaybı yaşadı. Sarı-lacivertli sağlık heyetinin derhal hastaneye götürmek istediği Datome için salondaki ambulans görevlilerinin "Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım." dedikleri belirtildi.
Bunun üzerine Fenerbahçe sağlık heyeti başka bir ambulans çağırıp zaman kaybı yaşamamak adına, oyuncuyu özel araçla hastaneye götürdü.
Datome'nin hastanede kontrollerinin yapıldığı ve durumunun daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
DATOME'DEN İYİ HABER?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'le oynadığı play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan ve hastaneye kaldırılan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında başına aldığı darbeyle hafıza kaybı yaşayan ve özel araçla hastaneye kaldırılan Datome'den iyi haber geldi.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen İtalyan oyuncunun birkaç saat daha müşahede altında tutulacağı belirtildi.
- 17.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 00:07
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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