Efes öne geçti - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Efes öne geçti

Efes öne geçti

Efes öne geçti

Anadolu? Efes şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı... Play-Off final serisinin 5. maçında ağırladığı ’yi 86-76 yenip seride durumu 3-2’ye getirdi.

'ndeki play-off final mücadelesinin 5. maçında Beko'yu ağırlayan lacivert- beyazlılar, rakibine 86-76 yenerken seride 3-2 öne geçti. 4 galibiyet alanın şampiyon olacağı serinin 6. karışlaşması, yarın Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 'de oynanacak. Efes kazanırsa mutlu sona ulaşacak ve şampiyonluk kupasını kaldıracak. Öte yandan başına aldığı darbe sonrası hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı.

ATAMAN: SADECE 3-2 ÖNDEYİZ
Fenerbahçe Beko karşısında Avrupa'da gösterdikleri performansı sahaya yansıttıklarını belirten Başantrenörü , "Bu akşam üst düzey oynadık. Sadece 3-2 öndeyiz, bir maç daha kazanmalıyız" dedi.

Bu kez kulaklık takmayan Ergin Ataman'a yapılan küfürlü tezahürat nedeniyle anons gerçekleştirildi.

  1. 18.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efes öne geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN