Efes öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki play-off final mücadelesinin 5. maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayan lacivert- beyazlılar, rakibine 86-76 yenerken seride 3-2 öne geçti. 4 galibiyet alanın şampiyon olacağı serinin 6. karışlaşması, yarın Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ataşehir'de oynanacak. Efes kazanırsa mutlu sona ulaşacak ve şampiyonluk kupasını kaldıracak. Öte yandan başına aldığı darbe sonrası hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı.



ATAMAN: SADECE 3-2 ÖNDEYİZ

Fenerbahçe Beko karşısında Avrupa'da gösterdikleri performansı sahaya yansıttıklarını belirten Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Bu akşam üst düzey oynadık. Sadece 3-2 öndeyiz, bir maç daha kazanmalıyız" dedi.



Bu kez kulaklık takmayan Ergin Ataman'a yapılan küfürlü tezahürat nedeniyle anons gerçekleştirildi.