Efes öne geçti
Anadolu? Efes şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı... Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin 5. maçında ağırladığı Fenerbahçe’yi 86-76 yenip seride durumu 3-2’ye getirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki play-off final mücadelesinin 5. maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayan lacivert- beyazlılar, rakibine 86-76 yenerken seride 3-2 öne geçti. 4 galibiyet alanın şampiyon olacağı serinin 6. karışlaşması, yarın Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ataşehir'de oynanacak. Efes kazanırsa mutlu sona ulaşacak ve şampiyonluk kupasını kaldıracak. Öte yandan başına aldığı darbe sonrası hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı.
ATAMAN: SADECE 3-2 ÖNDEYİZ
Fenerbahçe Beko karşısında Avrupa'da gösterdikleri performansı sahaya yansıttıklarını belirten Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Bu akşam üst düzey oynadık. Sadece 3-2 öndeyiz, bir maç daha kazanmalıyız" dedi.
Bu kez kulaklık takmayan Ergin Ataman'a yapılan küfürlü tezahürat nedeniyle anons gerçekleştirildi.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
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Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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