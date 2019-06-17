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17 Haziran 2019, Pazartesi
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CANLI | Anadolu Efes - Beko

CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Beko'yu konuk ediyor. Serideki 2-2'lik dengeyi bozacak bu karşılaşmayı Fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, bu akşam sahasında Beko ile karşı karşıya gelecek.

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3. PERİYOT: ANADOLU EFES 39-37 FENERBAHÇE BEKO | CANLI

İLK ÇEYREK SONUCU

Anadolu Efes 27-20 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU

Anadolu Efes 39-37 Fenerbahçe Beko

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 17.06.2019 20:46
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