CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Serideki 2-2'lik dengeyi bozacak bu karşılaşmayı Fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, bu akşam sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.
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3. PERİYOT: ANADOLU EFES 39-37 FENERBAHÇE BEKO | CANLI
İLK ÇEYREK SONUCU
Anadolu Efes 27-20 Fenerbahçe Beko
İLK YARI SONUCU
Anadolu Efes 39-37 Fenerbahçe Beko
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73
Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93
Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74
Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73
- 17.06.2019
- Güncelleme: 17.06.2019 20:46
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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