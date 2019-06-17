Fenerbahçe basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy, Anadolu Efes maçında yaşanan 'ambulans' kriziyle ilgili bugün basın toplantısı düzenleyecek.
Efes'in açıklamasının hemen ardından ise Fenerbahçe Kulübü, yaşananlarla alakalı Başkan Ali Koç ve Başkanvekili Semiy Özsoy'un bugün bir basın toplantısı düzenleyeciğini duyurdu.
Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Beko Erkek Baaketbol Takımımızın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı Final serisinde yaşanan olaylarla ilgili Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy, bugün (Salı) saat 16:30'da bir basın toplantısı gerçekleştirecektir.
Toplantı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin 1907 Tribünü'nde yapılacaktır.
Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
- 18.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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