Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Takımdaki geleceği soru işareti olan Slovak stoper Martin Skrtel ile ilgili son dakika bir transfer gelişmesi yaşandı. Deneyimli stoper ile masaya oturan ve anlaşma sağlayamayan deneyimli stoper Türkiye'de kalıyor. Martin Skrtel yeni takımı ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

18 Haziran 2019 Salı 01:29 Güncelleme: 18.06.2019 01:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





