Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Takımdaki geleceği soru işareti olan Slovak stoper Martin Skrtel ile ilgili son dakika bir transfer gelişmesi yaşandı. Deneyimli stoper ile masaya oturan ve anlaşma sağlayamayan deneyimli stoper Türkiye'de kalıyor. Martin Skrtel yeni takımı ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
18 Haziran 2019 Salı 01:29
Güncelleme: 18.06.2019 01:33
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Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Transfer çalışmalarına yurtiçi ve yurtdışında büyük bir titizlikle devam eden sarı-lacivertli kurmaylar, Skrtel'den gelen haberle sarsıldı.
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, umarım takıma stoper takviyesi yapmak zorunda kalmayız açıklamasını yapmıştı.
Slovak yıldız ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi yeni sözleşmede anlaşma sağlayamadı.
Adı Yunanistan takımlarından Olympiakos'la anılan Martin Skrtel'in transferinde gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.