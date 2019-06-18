Zarar ziyan! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Zarar ziyan!

Zarar ziyan!

Fenerbahçe, son 10 sezonda 30 yaş üstü oyuncu transferinde en çok eksiye geçen kulüp oldu. Alınan 15 futbolcudan tam 24.6 milyon Euro zarar edildi. Sarı-lacivertlilerde bugünkü ekonomik sıkıntının en büyük sebebinin bu olduğu gösteriliyor.

18 Haziran 2019 Salı 07:51 Güncelleme: 18.06.2019 08:06
Zarar ziyan!

Fenerbahçe'de önceki gün yapılan mali genel kurulda bazı üyeler 30 yaş üstü futbolcuların transfer edilmesini eleştirmiş, başkan Ali Koç da "Tecrübe ve gençlik bir arada olmalı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zarar ziyan!

Geçen sezon takımda liderlik yapacak oyuncu yoktu. Lider oyuncular biraz yaşlı oluyor" cevabını vermişti.

Zarar ziyan!

Son yıllardaki 30 yaş üstü oyuncuların kar-zarar durumuna bakıldığında ise eleştiriler haklı gibi görünüyor.

Zarar ziyan!

Sarı- lacivertliler, 30 yaş üstü oyuncu transferlerinde en çok zarar eden kulüp oldu.

Zarar ziyan!

Başakşehir ve Beşiktaş ise en çok gelir elde eden kulüp olarak dikkat çektiler.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN