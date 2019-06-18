Fenerbahçe, son 10 sezonda 30 yaş üstü oyuncu transferinde en çok eksiye geçen kulüp oldu. Alınan 15 futbolcudan tam 24.6 milyon Euro zarar edildi. Sarı-lacivertlilerde bugünkü ekonomik sıkıntının en büyük sebebinin bu olduğu gösteriliyor.