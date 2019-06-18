Fenerbahçe, son 10 sezonda 30 yaş üstü oyuncu transferinde en çok eksiye geçen kulüp oldu. Alınan 15 futbolcudan tam 24.6 milyon Euro zarar edildi. Sarı-lacivertlilerde bugünkü ekonomik sıkıntının en büyük sebebinin bu olduğu gösteriliyor.
18 Haziran 2019 Salı 07:51
Güncelleme: 18.06.2019 08:06
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Fenerbahçe'de önceki gün yapılan mali genel kurulda bazı üyeler 30 yaş üstü futbolcuların transfer edilmesini eleştirmiş, başkan Ali Koç da "Tecrübe ve gençlik bir arada olmalı.
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Geçen sezon takımda liderlik yapacak oyuncu yoktu. Lider oyuncular biraz yaşlı oluyor" cevabını vermişti.
Son yıllardaki 30 yaş üstü oyuncuların kar-zarar durumuna bakıldığında ise eleştiriler haklı gibi görünüyor.
Sarı- lacivertliler, 30 yaş üstü oyuncu transferlerinde en çok zarar eden kulüp oldu.
Başakşehir ve Beşiktaş ise en çok gelir elde eden kulüp olarak dikkat çektiler.