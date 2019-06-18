Fenerbahçe'ye 2 yıldız birden! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye 2 yıldız birden!

Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de tek gündem transfer. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi 2 yıldızı birden kadroya dahil etmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar deneyimli ve genç oyuncuları kaynaştırıp başarıyı yakalamak istiyor. Kolarov ve Emre Belözoğlu transferleri ile bunun altyapısını kuran Fenerbahçeli yönetim, 2 yıldızı kadroya katmak için düğmeye bastı. İşte transfer harekatının detayları...
18 Haziran 2019 Salı 07:52
Fenerbahçe'ye 2 yıldız birden!

Süper Lig'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'ye 2 yıldız birden!

Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte Fenerbahçe bu yöndeki çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 2 yıldız birden!

Fenerbahçe kötü geçen sezonu taraftarlarına unutturmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'ye 2 yıldız birden!

Bütün mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertli kurmaylar takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yönelmiş durumda.

Fenerbahçe'ye 2 yıldız birden!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Fransız sportif direktör Damien Comolli 2 yıldızı kadroya katmak için girişimleri hızlandırdı.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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