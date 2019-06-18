Fenerbahçe'ye 2 yıldız birden!

Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de tek gündem transfer. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi 2 yıldızı birden kadroya dahil etmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar deneyimli ve genç oyuncuları kaynaştırıp başarıyı yakalamak istiyor. Kolarov ve Emre Belözoğlu transferleri ile bunun altyapısını kuran Fenerbahçeli yönetim, 2 yıldızı kadroya katmak için düğmeye bastı. İşte transfer harekatının detayları...

18 Haziran 2019 Salı 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





