Fenerbahçe'ye 2 yıldız birden!

Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de tek gündem transfer. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi 2 yıldızı birden kadroya dahil etmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar deneyimli ve genç oyuncuları kaynaştırıp başarıyı yakalamak istiyor. Kolarov ve Emre Belözoğlu transferleri ile bunun altyapısını kuran Fenerbahçeli yönetim, 2 yıldızı kadroya katmak için düğmeye bastı. İşte transfer harekatının detayları...
18 Haziran 2019 Salı 07:52
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Süper Lig'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte Fenerbahçe bu yöndeki çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe kötü geçen sezonu taraftarlarına unutturmak için transfer çalışmalarına hız verdi.
Bütün mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertli kurmaylar takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yönelmiş durumda.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Fransız sportif direktör Damien Comolli 2 yıldızı kadroya katmak için girişimleri hızlandırdı.