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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'ten Datome açıklaması

Anadolu Efes'ten Datome açıklaması

Kulübünce, Tahincioğlu Süper Ligi'nde ile oynanan play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu 'nin ambulansla hastaneye götürülmemesine ilişkin, "Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden oyuncunun durumunun acil olmadığı ve Luigi Datome'nin kendileri tarafından hastaneye götürüleceği bilgisi alındıktan sonra görevli ambulans, 'nda kalmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, konu ile ilgili medya kuruluşlarınca yapılan haberler ve sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar nedeniyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Müsabakada yaşadığı sağlık probleminin ardından ile 'nda görevli sağlık ekiplerinin İtalyan basketbolcu Datome'ye hemen müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, "Fenerbahçe Beko sağlık ekibi tarafından salonda görevli sağlık ekiplerine ambulans için başvurulmuş, sağlık ekipleri tarafından Fenerbahçe Beko heyetine durumun aciliyeti sorulmuştur. Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden oyuncunun durumunun acil olmadığı ve 'nin kendileri tarafından hastaneye götürüleceği bilgisi alındıktan sonra görevli ambulans, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kalmıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, görevli ambulansın acil durumlar dışında salondan ayrılamayacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden alınan geri bildirim doğrultusunda gerçekleştirilen işlem de bu şekilde olmuştur. Ayrıca olay anında kulüp yetkililerimize ve kulüp sağlık heyetimize, Fenerbahçe Beko kulüp yetkilileri veya sağlık heyeti tarafından acil ambulans talebi yönünde bir başvuru olmamıştır. Kulübümüz için oyuncu sağlığı, tüm sonuç ve başarılardan öndedir. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağız. Hangi takımdan olursa olsun sporcu sağlığının, kulübümüz için her şeyden önce geldiğinin altını bir kez daha çizmek isteriz."

Lacivert-beyazlı kulüp, ayrıca Luigi Datome'nin en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.

Maçta kafasına aldığı darbe sonucu hafıza kaybı yaşayan Datome'nin sarı-lacivertli sağlık heyeti tarafından derhal hastaneye götürülmek istendiği ancak salondaki ambulans görevlilerinin "Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım." dedikleri belirtilmişti.

  1. 18.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 02:19
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