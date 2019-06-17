Ali Koç'tan şok Comolli ve Fatih Terim sözleri! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ali Koç'tan şok Comolli ve Fatih Terim sözleri!

Ali Koç'tan şok Comolli ve Fatih Terim sözleri!

Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, üyelerin konuşmalarına cevap verdi. Koç ayrıca çok tartışılan sportif direktör Comolli ile ilgili de konuşurken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili şok sözler söyledi. Fenerbahçe'nin transfer listesine de değinen Koç, Ergin Ataman ile ilgili de konuştu. İşte o açıklamalar...

17 Haziran 2019 Pazartesi 08:52 Güncelleme: 17.06.2019 09:59
Ali Koç'tan şok Comolli ve Fatih Terim sözleri!

Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, üyelerin konuşmalarına cevap verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Koç'tan şok Comolli ve Fatih Terim sözleri!

Talihsiz bir sezon geçirdiklerini anlatan Koç, "Hadi biz beceriksiziz, e basketbol... Dörtlü Final'e iki rekor kırarak, galibiyet rekorlarıyla gittik. Son 1 ay sakatlık konusunda gelmedik kalmadı başımıza. Son 2 aydır 4 büyüğümüzü kaybettik. Bir ara kulüp cenaze işlerine döndü. İnşallah bütün bu talihsizlik ve uğursuzlukları üzerimizden atarız. Ne yaparsanız yapın bazı insanlara malzeme oluyor, tenkite uğruyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan şok Comolli ve Fatih Terim sözleri!

Ali Koç, bir üyenin Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluğunu eleştirmesi ve sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın taklidini yapmasıyla ilgili, şöyle konuştu:

Ali Koç'tan şok Comolli ve Fatih Terim sözleri!

"Futbolda oynanan tiyatro, trajikomik, çirkin bir durum. Hatta çirkefliğin kazandığı bir ortam. Zaman zaman çok yumuşak olmakla da tenkit ediliyoruz.

Ali Koç'tan şok Comolli ve Fatih Terim sözleri!

Burası hakikaten Fair Play dünyası değil. Şunu size temin ederim ki duruşumuz gelecek sezon çok farklı olacak. Bu camia bu çirkin pisliğe ortak olmadı. Az konuştuk, öz konuştuk. MHK değişti, aynı binada olamaz dedik, bina değişti. Belki bizden dolayı değişmedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN