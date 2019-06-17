Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi! İşte o sebep - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi! İşte o sebep

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan ve prensip anlaşması sağlanan yıldız ismin transferinde pürüz çıktığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...
17 Haziran 2019 Pazartesi 07:46 Güncelleme: 17.06.2019 08:07
Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi! İşte o sebep

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi.

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Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi! İşte o sebep

Geçtiğimiz sezon yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket edecek.

Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi! İşte o sebep

İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...

Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi! İşte o sebep

'BENFICA FEJSA'YI ARAYACAKTIR'

Benfica'nın Sırp orta sahası Ljubomir Fejsa'nın, Fenerbahçe'ye yakın olmasıyla ilgili Portekiz'in önde gelen yorumcularından Luis Aguilar'dan önemli bir analiz geldi.

Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi! İşte o sebep

Aguilar, "İlk yılında sakatlıkla boğuştu. Formayı kaybetti, ama azimliydi. Defans hattına katkısı büyük. Aranacaktır." dedi.

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