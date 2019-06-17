Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi! İşte o sebep

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan ve prensip anlaşması sağlanan yıldız ismin transferinde pürüz çıktığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...

17 Haziran 2019 Pazartesi 07:46 Güncelleme: 17.06.2019 08:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





