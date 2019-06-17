UEFA'dan gelecek cezalar netleşti! Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasıyla ilgili üst kurul kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Sarı lacivertlilerin, belirtilen şartları yerine getirememesi üzerine üst kurula sevk edildiği açıklanmıştı. Fenerbahçe'ye gelebilecek olası cezalar belli oldu.