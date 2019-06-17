Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Resmi teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe'de santrfor transferi çalışmaları bir süredir devam ediyordu. Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, kiralık sözleşmesi biten Slimani ile devam etmeme kararı almıştı. Sarı-lacivertliler tartışılmayacak bir golcü transfer ederek kısır geçen sezonun izlerini silmek istiyor. Takıma doğrudan katkı sağlayacak bir golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler yıldız golcünün takımına resmi teklifini yaptı. İşte transfer harekatının detayları...

17 Haziran 2019 Pazartesi 07:58 Güncelleme: 17.06.2019 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





