Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!

Diagne'yi göndermek isteyen ve yerine Ada'dan dünya yıldızı golcüyü getirmek için Abdurrahim Albayrak'ı görevlendiren Galatasaray'da Belhanda'ya gelen tekliflerin ardından harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçe'nin de talip olduğu yıldız orta saha ile prensipte anlaştı.
17 Haziran 2019 Pazartesi 07:58 Güncelleme: 17.06.2019 07:58
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!

Uzun süredir Hatem Ben Arfa'yı transfer etmek isteyen ancak şartların oluşmaması nedeniyle oyuncuyu kadrosuna katamayan Galatasaray bu kez amacına ulaşacak gibi görünüyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!

Arap takımlarından Belhanda'ya gelen cazip tekliflerin ardından harekete geçen yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in de onay vermesiyle Ben Arfa ile söz kesti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!

Bu transfer ile hem orta saha güçlenecek hem de 32 yaşındaki futbolcuyu çok isteyen Fenerbahçe'ye bir gol daha atılacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!

DEVLER LİGİ CEZBETTİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kalan Ben Arfa'nın sarı-kırmızılı takımı tercih etmesinin sebebinin Şampiyonlar Ligi olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!

Rennes ile sözleşmesinin sonuna gelen ve artık Cimbom'a imza atması beklenilen yıldız oyuncu, haricinde Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice ve Paris Saint Germain'de forma giydi.

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