Diagne'nin yerine dünya yıldızı golcü!

Mbaye Diagne'yi Arabistan'a göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar golcü pozisyonu için gözüne dünya yıldızını kestirdi! Cimbom, Diagne'nin yerini o isimle doldurmayı planlıyor. Diğer taraftan, sarı kırmızılı ekiple ilgili hem Türkiye'den hem de Avrupa basınından flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor...
17 Haziran 2019 Pazartesi 07:58
Güncelleme: 17.06.2019 07:58
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Sezonu iki kupayla kapatmayı başaran Galatasaray, transferin de yıldızı olacak.
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Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'nın Al Shabab takımı ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcudan doğacak boşluğu Danny Welbeck ile kapatacak.
Önceki gün Galatasaray'ı sosyal medya hesaplarından silerek büyük şaşkınlık yaratan Diagne için Al Shabab ile büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılar, İngiliz golcü için İngiltere'ye çıkarma yapacak.
PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, 28 yaşındaki golcü ve menajeri ile görüşmek üzere Ada'ya gidecek.
İlk temaslarda dünyaca ünlü golcünün 3 milyon euro imza parası, yıllık 4 milyon euro garanti ücret ve bonuslar istediği belirtildi.