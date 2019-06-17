Diagne'nin yerine dünya yıldızı golcü! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Diagne'nin yerine dünya yıldızı golcü!

Mbaye Diagne'yi Arabistan'a göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar golcü pozisyonu için gözüne dünya yıldızını kestirdi! Cimbom, Diagne'nin yerini o isimle doldurmayı planlıyor. Diğer taraftan, sarı kırmızılı ekiple ilgili hem Türkiye'den hem de Avrupa basınından flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor...
17 Haziran 2019 Pazartesi 07:58 Güncelleme: 17.06.2019 07:58
Diagne'nin yerine dünya yıldızı golcü!

Sezonu iki kupayla kapatmayı başaran Galatasaray, transferin de yıldızı olacak.

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Diagne'nin yerine dünya yıldızı golcü!

Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'nın Al Shabab takımı ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcudan doğacak boşluğu Danny Welbeck ile kapatacak.

Diagne'nin yerine dünya yıldızı golcü!

Önceki gün Galatasaray'ı sosyal medya hesaplarından silerek büyük şaşkınlık yaratan Diagne için Al Shabab ile büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılar, İngiliz golcü için İngiltere'ye çıkarma yapacak.

Diagne'nin yerine dünya yıldızı golcü!

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, 28 yaşındaki golcü ve menajeri ile görüşmek üzere Ada'ya gidecek.

Diagne'nin yerine dünya yıldızı golcü!

İlk temaslarda dünyaca ünlü golcünün 3 milyon euro imza parası, yıllık 4 milyon euro garanti ücret ve bonuslar istediği belirtildi.

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