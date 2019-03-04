Fenerbahçe Çekya deplasmanında
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, USK Prag'a konuk olacak.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a konuk olacak.
Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 8 Mart'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.
- 04.03.2019
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Slaven Bilic mesaj yolladı
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Santraforvet Şifo Mehmet - Tamer Tuna - Hikmet Karaman Teknik Direktör adaylarım...
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Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Mağlup olmuş takım başkanı gibiyim"
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mavericks/bjk Bizimde korner atışında Vidaya yapılan penaltımız güme gitti fakat nedense bu pozisyon hiç yokmuş gibi saydılar !
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Dorukhan sakat ve cezalı
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Metin Yabancılara dünyaları veren bu kulüpler işlerini tamamladıktan sonra iflas sonrası bu oyuncular şans buluyor birde topluma konuşıyorlar
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