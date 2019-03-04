Fenerbahçe Çekya deplasmanında
04 Mart 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe Çekya deplasmanında

Fenerbahçe Çekya deplasmanında

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, USK Prag'a konuk olacak.

Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a konuk olacak.

Başkent Prag'daki 'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 8 Mart'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.

  1. 04.03.2019
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