Türkiye basketbol liglerinden toplu sonuçlar
03 Mart 2019, Pazar
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basketbol liglerinden toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinden toplu sonuçlar

'nde 20, Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı.

'nde 20, Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa : 78-75

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 67-65

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor: 75-70

TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen: 80-72

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Konyaspor-OGM Ormanspor: 91-73

  1. 03.03.2019
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