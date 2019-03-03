Türkiye basketbol liglerinden toplu sonuçlar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta: 78-75
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 67-65
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor: 75-70
TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen: 80-72
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Konyaspor-OGM Ormanspor: 91-73
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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