Fenerbahçe'den nazar boncuğu

THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e mağlup oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın son dakikalarına kadar üstün olan sarı-lacivertliler, maçtan 67-65 yenik ayrıldı. Rakibiyle oynadığı son 3 maçı da kazanan Kanarya'nın dünkü deplasmanda galibiyet serisi son buldu. İlk yarı 31-31'lik skorla sona ererken, ikinci devrede büyük heyecan vardı. Son dakikalara üstün giren Obradovic'in öğrencileri, bu bölümlerde hücumdan boş dönünce haftayı yenilgiyle kapadı.



AKDENİZ KUPASI FENERBAHÇE'NİN



Fethiye'deki Akdeniz Kürek Yarışları'nda mücadele eden Fenerbahçe, zirveye adını yazdırdı. Şampiyonada yıldız ve genç kızlarda kürek çeken sarı-lacivertliler, yaptıkları derecelerle her iki kategoride de birincilik kürsüsüne çıktı.



OBRA KISA VE NET KONUŞTU



Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, maçın ardından kısa bir görüş belirtti. Önde oldukları süreçte Efes'e karşı daha rahat bir oyun sergilediklerini belirten Obra, "Ancak hücumda kötü oynayarak maçı kaybettik" diye konuştu.