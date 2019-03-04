Soldado'dan Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Soldado'dan Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü

'dan 'ye hayat öpücüğü

Soldado'dan Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü

3 puanla nefes aldı... Eğer Rize maçı kaybedilseydi takım yine düşme hattına girecekti.

, maçında ecel terleri dökse de hayati bir galibiyet aldı. Zira sarı-lacivertli takımın düşmeme mücadelesindeki en önemli rakiplerinden haftayı 3 puanla kapattı. de Konya deplasmanından 1 puanla dönmeyi başardı. Eğer Fenerbahçe, Rizespor'e yenilseydi 16'ncı sıraya gerileyip yeniden düşme hattına girecekti. Diğer maçların sonuçları ortaya çıkınca 3 puanın değeri daha iyi anlaşıldı.

YENİ VİRAJA GİRİYOR

Kanarya ligde 4 maçlık yeni bir kritik seriye giriyor. Sarı-lacivertliler bu süreçte şampiyonluk mücadelesi veren ve ile oynayacak. Ayrıca ligde kalma mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'u 'de ağırlayıp, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.


3 MAÇTA 56 ŞUT ATTI
Ersun Yanal'ın gelişiyle takımın hücum performansındaki yükseliş istatistiklere de yansıdı. Sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 3 karşılaşmada rakip kaleye toplam 56 şut (maç başına ortalama 19 şut) çekti. maçında 18 şut, derbisinde 16 şut atan futbolcular, son olarak Çaykur Rizespor karşısında ise rakip kaleye tam 22 şut denemesinde bulundu. 7'sinde çerçeveyi tutturup, biri penaltıdan 3 gol kaydetti.

'TAKIM ÖNEMLİ'
Rize maçında ağları sarsan Roberto , kendi geleceğinden çok takımı düşündüğünü söyledi. İspanyol forvet, "Takıma nasıl katkı veririm ona odaklandım. Yüzde yüzümde olmak zorundayım. Hocamızın beni beğenmesini sağlamalıyım" dedi.

  1. 4.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soldado'dan Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN