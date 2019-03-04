Fenerbahçe'de savunma krizi

Teknik heyet defans hatalarına çözüm arıyor. Zira Fenerbahçe'de savunma bir türlü dikiş tutmuyor. İkinci yarıda 7 maçta 10 gol yiyen sarı-lacivertliler, son iki maçta ise kalesinde 5 gol gördü. İkinci devre sadece Göztepe maçında (2-0) kale kapatabildi. Kanarya toplamda ise 34 golle ligde 12 takımdan fazla gol yedi. Sadece 5 takım kalesinde Fenerbahçe'den daha fazla gol gördü. (Akhisarspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, DG Sivasspor ve Antalyaspor).

GOLCÜLÜĞE SOYUNDULAR



Defansif görevlerinde aksayan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Aziz buna karşılık attıkları gollerle dikkat çekiyor. Sadık, Hasan Ali ve Serdar Aziz ligde son iki haftada 3 gol kaydetti.



YIRTIK ÇORABIN SIRRI!



Çaykur Rizespor maçında yırtık çoraplarıyla dikkat çeken Serdar Aziz'in önlem amaçlı böyle bir hareket yaptığı ifade edildi. Tecrübeli stoperin ayak bölgesindeki kas yapılarının zarar görmemesi ve kaslara baskı yapmaması için çoraplarında delikler açtığı öğrenildi.