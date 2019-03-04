Fenerbahçe'de savunma krizi
04 Mart 2019, Pazartesi
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'de savunma krizi

Fenerbahçe'de savunma krizi

Rahat bir galibiyeti olmayan ’de defans sıkıntısı sürüyor. Son iki maçta kale 5 kez geçildi.

Teknik heyet defans hatalarına çözüm arıyor. Zira 'de savunma bir türlü dikiş tutmuyor. İkinci yarıda 7 maçta 10 gol yiyen sarı-lacivertliler, son iki maçta ise kalesinde 5 gol gördü. İkinci devre sadece maçında (2-0) kale kapatabildi. Kanarya toplamda ise 34 golle ligde 12 takımdan fazla gol yedi. Sadece 5 takım kalesinde Fenerbahçe'den daha fazla gol gördü. (Akhisarspor, , MKE Ankaragücü, DG ve ).

GOLCÜLÜĞE SOYUNDULAR

Defansif görevlerinde aksayan Sadık Çiftpınar, ve buna karşılık attıkları gollerle dikkat çekiyor. Sadık, Hasan Ali ve Serdar Aziz ligde son iki haftada 3 gol kaydetti.

YIRTIK ÇORABIN SIRRI!

maçında yırtık çoraplarıyla dikkat çeken Serdar Aziz'in önlem amaçlı böyle bir hareket yaptığı ifade edildi. Tecrübeli stoperin ayak bölgesindeki kas yapılarının zarar görmemesi ve kaslara baskı yapmaması için çoraplarında delikler açtığı öğrenildi.

  1. 4.3.2019
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