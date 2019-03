Emre Bol: "Her zaman 11'e 10 oynayamazsın Ersun hocam"

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını yorumlayan Emre Bol, sarı lacivertli ekibin oynadığı futbolu yorumladı. Bol "Atak futbolunda 11'e 11 her zaman zorlanırsın ki dün 10 kişi rakip karşısında bile Fenerbahçe zorlandı. Buradan Ersun hocaya seslenmek istiyorum: "Hocam her maçı 11'e 10 oynayamazsın. Dün rakiple eşit şartlarda olsaydı Fenerbahçe maçı bence kazanamazdı. Bu kaos futbolunu, çağ dışı kalmış futbolu Ersun hocanın bir an önce değiştirmesi lazım" dedi.