Fenerbahçe'den 5'te 4 isabet
04 Mart 2019, Pazartesi
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'den 5'te 4 isabet

Fenerbahçe'den 5'te 4 isabet

Sezon başı transferlerinde hüsran yaşayan Kanarya, ara dönemde 12’den vurdu. Moses, Sadık, Serdar, Zajc ve Tolgay, kısa sürede takıma uyum sağladı.

Sezon başında yapılan transferlerin büyük hayal kırıklığı yaşattığı , devre arasındaki takviyelerle gülmeye başladı. Ligin 24. haftasını 3-2'lik galibiyetiyle kapatan sarı-lacivertlilerde ocak ayı transferlerinden ve , birer kez rakip fileleri havalandırırken, galibiyette kilit rol oynadı. 23. haftadaki derbisinin kahramanı olan Miha Zajc ile Sadık Çiftpınar ve da futbollarıyla kısa sürede vazgeçilmezler arasında yer aldı.

Fenerbahçe, teknik direktörlüğe 'ın gelmesinin ardından ara transfer dönemindeki takviyelerle çıkışa geçti. İmza atan 5 futbolcudan 4'ü gole katkıda bulunurken, Tolgay henüz bu sevinci yaşayamadı. Tecrübeli oyuncu da kısa sürede uyum sağladığı sarı-lacivertlilerde performansıyla orta alanın değişmez ismi olacağını gösterdi.

5. YILDIZ HAREKATI

Fenerbahçe, 1959'dan önceki şampiyonluklar için harekete geçti. Yönetim, Türkiye Futbol Birinciliği'nde 3, Milli Küme'de kazanılan 6 şampiyonluk için hukuki süreci başlatacak. Şampiyonluğun 28 olması halinde sarı-lacivertliler, 5 yıldız takacak.

  1. 4.3.2019
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