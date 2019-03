ABD basınında yer alan haberlere göre, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en fazla sayı atan oyuncusu Abdülcabbar'ın basketbolla ilgili eşyaları ve kazandığı ödüller açık artırmayla satıldı.

Müzayedede 234 parça satılırken, 71 yaşındaki Abdülcabbar'ın 1987'de kazandığı şampiyonluk yüzüğü 398 bin 937 dolar, 1985'te elde ettiği şampiyonluk yüzüğü 343 bin 700 dolar, 1980 ve 1988'de aldığı şampiyonluk yüzükleri 245 bin 500'er dolara alıcı buldu.

NBA'de son sezonunu geçirdiği 1989'daki bir maçta kullanılan imzalı top için 270 bin 50 dolar ödendi.

Efsane basketbolcunun 1972, 1974 ve 1976 yıllarında kazandığı en değerli oyuncu (MVP) ödüllerinin her biri için ise 120 bin doların üzerinde fiyat belirlendi.

Abdülcabbar'ın müzayededen elde ettiği 2 milyon 947 bin dolar gelirin büyük kısmı, çeşitli alanlarda çocukların eğitimine destek sağlamak için kendisinin kurduğu Skyhook Vakfına aktarıldı.

Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers'ta oynadığı NBA kariyeri boyunca 6 şampiyonluk yaşayan Abdülcabbar, 19 kez all-star seçildi, normal sezonda 6, finallerde ise 2 defa MVP ödülüne layık görüldü.

Kerim Abdül Cabbar kimdir, Kerim Abdül Cabbar, 2007 yılında tüm zamanların en iyi pivotu olarak seçilmiştir.

KİMDİR?

Kerim Abdül Cabbar, 16 Nisan 1947 tarihinde New York, ABD'de doğmuştur. Gerçek adı Ferdinand Lewis Alcindor Jr.'dur. Annesi Cora Lillian, babası Ferdinand Lewis Alcindor Sr.'dır. 218 cm. boyunda olan Kerim Abdül Cabbar, eski profesyonel basketbol oyuncusudur. Lew Alcindor olan adını 1971 yılında Müslüman olduktan sonra Kareem Abdul-Jabbar ismini almıştır.

Tüm zamanların en iyi oyuncularından kabul edilen Kerim Abdül Cabbar, UCLA'da 1965-1969 yıllarında basketbol literatüründe 5 numara ile tabir edilen merkez pozisyonda oynadı. Kariyeri boyunca 38.387 sayı kaydetti, ki bu rakam NBA'da bir oyuncunun kariyeri boyunca ulaşabildiği en yüksek rakamdır. 6 defa en değerli oyuncu olma başarısını göstermiş, NBA'de 20 sezon geçirip 1989 yılında profesyonel basketboldan ayrıldıktan sonra basketbol antrenörlüğü, yazarlık ve oyunculuk yapmıştır.

Kerim Abdül Cabbar, New York'ta Power Memorial lisesinde okurken Lise basketbol takımında onun takımı onun sayesinde art arda 71 galibiyet elde etti. Daha sonra da UCLA kolejinde NCAA Turnuvasında üç kez şampiyon olarak En Değerli oyuncu seçildi. 1967–1969 yılları arasında takımının yapılan 90 maçın 88'ini kazanarak ve sadece 2'sini kaybederek üç yıllık takım rekorunu kırmasını sağladı. Oynadığı ilk kolej maçında 56 sayı atarak UCLA okul rekorunu kırdı.

1969 yılında NBA Seçmeleri'ne katıldı.

NBA kariyerine başlamadan önce ABD'nin New York kentinde kurulmuş basketbolu komedi ve şovla birleştiren bir takımı "Harlem Globetrotters" (Harlem Gezginleri) kendisine onlarla beraber oynaması karşılığında 1 milyon dolar önermiş olsa da o bu teklifi reddetti ve 1969 yılında Milwaukee Bucks takımı tarafından draft edildi. NBA'e girdiği ilk yıl oldukça başarılı bir performans gösteren Kerim Abdül Cabbar sayı krallığında ikinci, ribaunt krallığında ise ikinci oldu ve yılın çaylağı seçildi.

1970-1971 sezonunda En Değerli Oyuncu (Most Valuable Player, kısaca MVP) MVP seçildiği ve şampiyon olunduğu maçtan bir gün sonra 1 Mayıs 1971'de ismini Kareem Abdul-Jabbar olarak değiştirmiştir.

1975 yılında Los Angeles Lakers'a geçen Kerim Abdül Cabbar, takıma 1979 yılında Earwin Magic Johnson'ında dahil olmasıyla beraber NBA'de iyice dominant duruma gelmiştir ve 6 şampiyonluktan sonra profesyonel basketbol yaşamına veda etmiştir.

Kerim Abdül Cabbar, efsane Bruce Lee ile 1978 yılında Ölüm Oyunu (Game of Death) adlı filmde rol almıştır. Ayrıca, Bruce Lee'den dövüş dersleri aldığı da bilinir. Bundan başka filmlerde de rol almıştır.



Kerim Abdül Cabbar, 1971 yılında Habiba Abdul-Jabbar ile evlendi. 1978 yılında boşandı. Kareem Abdul-Jabbar Jr., Sultana Abdul-Jabbar, Habiba Abdul-Jabbar adlarında üç çocuğu oldu.

PROFESYONEL BASKETBOL KARİYERİ...

1969-1975 – Milwaukee Bucks

1975-1989 – Los Angeles Lakers



FİLMLERDE DE BOY GÖSTERMİŞTİR





2013 – The Crazy Ones (Kendisi) (TV Dizisi)

2013 – Splash (Contestant) (TV Dizisi)

2012 – Guys with Kids (Kareem Abdul-Jabbar) (TV Dizisi)

2011 – New Girl (Kendisi) (TV Dizisi)

2005 – Iconoclasts (Kendisi) (TV Dizisi)

2001 – Scrubs (TV Dizisi)

1996 – Rebound: The Legend of Earl 'T (Kendisi) (Sinema Filmi)

1988 – Purple People Eater (Sinema Filmi)

1980 – Uçak (Murdock) (Sinema Filmi)

1979 – The Fish That Saved Pittsburgh (Kendisi) (Sinema Filmi)

1979 – Stridulum (Sinema Filmi)

1978 – Ölüm Oyunu (Hakim) (Sinema Filmi)

1977 – Man from Atlantis (Thark) (TV Dizisi)