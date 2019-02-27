Pota derbisi Fenerbahçe'nin!

Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan maçta Fenerbahçe, 2. dakikanın sonunda Tuğçe Canıtez'in üçlüğüyle karşılaşmada sayı bulan ilk taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip, Tuğçe Canıtez ve Plum'un basketleriyle skor üretmeye devam etti ve 5. dakikada 10 sayılık (12-2) farkı yakaladı. Özellikle Verameyenka ile pota altından, Plum'la da dış atışlardan sayılar bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 20-8 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta İrem Naz Topuz ve Jefferson ile etkili olmaya çalışan rakibine Tuğçe Canıtez-Plum ikilisiyle karşılık veren Fenerbahçe, 15. dakikayı 31-16 üstün geçti. Galatasaray'da Şerife Alperi Onar ve İrem Naz Topuz'un basketleri karşısında Tuğçe Canıtez'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 15 sayı farkla 41-26 önde gitti.

İkinci yarının ilk 5 dakikalık bölümünde Galatasaray farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe, özellikle Tuğçe Canıtez ve Plum'un sayılarıyla 25. dakikayı 42-32 önde tamamladı. Jefferson ile etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılılar karşısında sarı-lacivertliler, final periyoduna 55-42 önde girdi.

Son çeyrekte iyi performansını sürdüren Fenerbahçe, Zandalasini ve Ayşe Cora'nın isabetli dış atışlarıyla 35. dakikayı 20 sayı farkla 66-46 önde geçti. Farklı üstünlüğünü son bölümde de sürdüren sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 71-56 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, yarı finalde yarın Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN ARDINDAN

Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının ardından takımların başantrenörleri ile oyuncular açıklama yaptı.



Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Efe Güven, maçla ilgili söyleyeceği çok şey olduğunu fakat konuştuklarında ceza aldıklarını belirterek, "Burada insanların hayatları var. Burada insanlar mücadele ediyorlar. Birazcık daha dikkatli insanları seçersek daha güzel müsabakalar olabilir diye düşünüyorum. Bir de maç içerisinde anlamadığım bir mola oldu. Bunun değerlendirmesini de basketbol camiasına bırakıyorum" dedi.



Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Galatasaraylı oyuncu Şerife Alperi Onar ise, "Gerçekten kazanmak için çok efor sarf ettiğimiz bir maç oldu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama çok boş atış kaçırdık ve bir türlü maçın içine giremedik. O yüzden çok üzgünüz. Bütün arkadaşlarımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Karşı takımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE CEPHESİ



Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, rakipleri karşısında sert savunmayla başarıya ulaştıklarını vurgulayarak, "Galatasaray'a karşı oynadığımız bütün maçlarda olduğu gibi maçın başında öne geçmemize rağmen 40 dakika maçı hiç bırakmadılar, sürekli geri gelmeye çalıştılar, her yolu denediler. Buna karşılık verimli oynamamız gerekiyordu. Bunu başardık. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Özellikle savunmamız çok kaliteliydi. İyi ve sert savunma yaptık. Geçtiğimiz hafta oynadığımız iki maçta ciddi savunma sıkıntıları yaşamıştık. Bunu düzeltmeyi başarmışız" diye konuştu.



Fenerbahçeli oyuncu Kelsey Plum de seyircinin desteğinin devam etmesini isteyerek, "Her iki takımın da çok seyircisi vardı. Umarım bizi desteklemeye devam ederler. Türkiye Kupası çok kaliteli bir organizasyon gibi geçiyor. Galatasaray çok sert oynadı, etkili oynadı. Sert bir maç oldu. Çok fazla değişiklik yaptılar. Sürekli reaksiyon vermemiz gerekti. Takım halinde oynayıp birbirimize çok yardım ettik. Yaptığımız işten gurur duyuyorum. İyi savunma yaptık. Bu konuda da birbirimize çok yardım ettik" sözlerini sarf etti.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Merve Arı, Ayşe Cora 12, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra Ural Topuz

Galatasaray: Şerife Alperi Onar 16, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben, Farhiya Abdi 11, İnci Güçlü, Grigalauskyte 10, Macaulay 7, Jefferson 5

1. Periyot: 20-8

Devre: 41-26

3. Periyot: 55-42