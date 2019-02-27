Mersin BB yarı finalde!

Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde yarın Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

MAÇIN ARDINDAN

Şanlıurfa'da Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasının ardından oyuncular ve başantrenörler açıklamada bulundu.



Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatay BŞB Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki, "Sanırım maçı ilk periyotta kaybettik. Bu tip maçlarda böyle kötü başlarsanız geri gelmesi her zaman zor olur. Savaştık geri dönmek için, geri döndük de ama küçük hatayla da bittik. Mersin'i tebrik ederim, kazanmayı hak ettiler. Lig için de daha çok çalışacağız" dedi.



MERSİN BŞB CEPHESİ



Mersin BŞB Başantrenörü Osman Olcay Orak ise, "Ligdeki çıkışımızı bu maçta da devam ettirmek istedik ama kupa maçlarının konsantrasyonu daha farklı oluyor. Hatay'ı yaptığı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Biz birinci periyotta ve maçın sonunda sertlik yaparak oyunda kaldık. Cebimizde sadece kötü oynayıp kazanarak bir üst tura çıktığımız bir maç var. Umarız hatalarımızdan ders alırız" diye konuştu.



Mersin Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Marche Anderson da, "Bu oyunu kazanacağımızı hissettik. İlk yarıda yaptıklarımızı ikinci yarıda yapmakta biraz zorlandık. Bazı zor anları geride bırakarak maçı kazandık. Önümüzdeki maçı da kazanacağımıza inanıyorum. Tur atladığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun Öz

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 21, Williams 24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar 2, Harris 2

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Melis Talay 9, Petronyte 23, Anderson 14, Walker 9, Burcu Çiğil 3, Sasa Cado 7, Gülşah Gümüşay

1. Periyot: 10-22

Devre: 27-37

3. Periyot: 54-55