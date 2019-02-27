Selçuklu Basketbol Takımı Konyaspor'a devredildi

Kulluk, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bir süredir Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde Konya'yı temsil eden Selçuklu Basketbol Takımı'nı Konyaspor'un bünyesine katabilmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Selçuklu Basketbol Takımı'nın dün itibarıyla devir işlemlerinin tamamlandığını ifade eden Kulluk, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeler neticesinde başkan yardımcılarımızdan Abbas Kılıç, asbaşkanlarımızdan Mustafa Aydınalp ile yönetim kurulu üyelerimizden Uğur Öncan, teknik heyetimiz ve basketbolcularımızla bir araya geldi ve yeni sözleşmeler imzalandı. Bugün geldiğimiz noktada mevcut durum göz önüne alındığında sorumluluktan kaçmamız mümkün değildi. Çok değerli yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız durum değerlendirmesi neticesinde elimizi taşın altına koymaya karar verdik.

Bu yola çıkarken amacımız, kulübümüzü bütün branşlarda marka haline getirmek ve ülke sporunda lokomotif kulüplerin içinde yer almasını sağlamaktı. Bu bağlamda basketbol takımımızı da ilk planda bir üst seviyeye çıkarabilmek için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz. Bu konuda şehrimize ve taraftarımıza güvenimiz sonsuz. Birçok zorluğa birlikte göğüs gerdik, inşallah kulübümüzü layık olduğu seviyeye yine güç birliği yaparak, beraber taşıyacağız."

Kulluk, Konyaspor'un hafta sonu iki önemli karşılaşmaya çıkacağını belirterek, "Önce Süper Lig'de saat 13.30'da Göztepe ile daha sonra saat 17.00'de Ormanspor ile takımlarımız puan mücadelesine çıkacak. Taraftarlarımızdan hem futbol hem de basketbol takımlarımızı bu kritik süreçte yalnız bırakmamalarını istirham ediyorum. İnşallah Göztepe'yi evimizde mağlup ederek hedeflerimize bir adım daha yaklaşırken, Konyaspor Basketbol Takımımızı da büyük bir coşkuyla destekleyerek yeşil-beyazlı formayla ilk maçlarında ilk galibiyetlerini alabilmelerine yardımcı olabilmek için Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür eden Kulluk, bundan sonra da kendilerine emanet edilen bu takımları en üst seviyelere taşımak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.