Lakers'ta Lonzo Ball en az bir ay yok
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Lakers'ta en az bir ay yok

Lakers'ta Lonzo Ball en az bir ay yok

Amerikan () ekibi 'ta , sakatlığı nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.

'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Lakers'ın 'a 138-134 kaybettiği maçta sakatlanan 21 yaşındaki Ball'un sol ayak bileğinde 3. derece burkulma tespit edildiği bildirildi.

Genç oyun kurucunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bu sezon 47 maça çıkan Ball, 9,9 sayı, 5,4 asist, 5,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

  1. 21.1.2019 13:09
  2. Güncelleme: 21.1.2019 14:41
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