Karesispor’un rakibi Banvit Kırmızı
TB1L’de sezon Balıkesir derbisi ile başlıyor. Karesispor sahasında ilk maçta Bandırma Kırmızı ile karşılaşacak.
Balıkesir'in Türkiye Basketbol Ligi'ndeki temsilcisi Karesispor, 2018-2019 sezonu ilk maçında kendi evinde Bandırma Kırmızı'yı konuk ediyor. Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir derbisi niteliği taşıyan mücadele Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Yeni sezonun ilk maçı, Bandırma Kırmızı müsabakası öncesinde açıklamalarda bulunan Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, "Yeni sezonun ilk maçında kendi seyircimiz önünde Bandırma Kırmızı ile karşılaşacağız.
Bandırma Kırmızı ve Banvit organizasyonu bizim için örnek bir organizasyon. Bölgesel lig sürecinden beri kendileriyle sürekli iletişim halinde kalarak iyi ilişkiler sürdürdük. Bu sezonki kadromuzun üst sıralara oynayabileceğini düşünüyoruz. O yüzden taraftarlarımızdan bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Biz iç sahada taraftar gücüyle çok farklı oynayabilen bir takımız. İlk maçımızda da dolu tribünler önünde galip gelmek istiyoruz. Karesispor olarak umarım sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz" dedi.
Türkiye Basketbol Ligi'nin Balıkesir derbisi Karesispor-Bandırma Kırmızı müsabakası Cumartesi günü 16.00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabakayı Uğur Özen, Dağder Dağlı ve Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.
- 12.10.2018 15:49
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
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