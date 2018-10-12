Karesispor’un rakibi Banvit Kırmızı
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    ’un rakibi Banvit Kırmızı

    Karesispor’un rakibi Banvit Kırmızı

    TB1L’de sezon Balıkesir derbisi ile başlıyor. sahasında ilk maçta ile karşılaşacak.

    Balıkesir'in 'ndeki temsilcisi , 2018-2019 sezonu ilk maçında kendi evinde 'yı konuk ediyor. Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir derbisi niteliği taşıyan mücadele 'nda oynanacak. Yeni sezonun ilk maçı, Bandırma Kırmızı müsabakası öncesinde açıklamalarda bulunan Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, "Yeni sezonun ilk maçında kendi seyircimiz önünde Bandırma Kırmızı ile karşılaşacağız.

    Bandırma Kırmızı ve Banvit organizasyonu bizim için örnek bir organizasyon. Bölgesel lig sürecinden beri kendileriyle sürekli iletişim halinde kalarak iyi ilişkiler sürdürdük. Bu sezonki kadromuzun üst sıralara oynayabileceğini düşünüyoruz. O yüzden taraftarlarımızdan bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Biz iç sahada taraftar gücüyle çok farklı oynayabilen bir takımız. İlk maçımızda da dolu tribünler önünde galip gelmek istiyoruz. Karesispor olarak umarım sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz" dedi.


    Türkiye Basketbol Ligi'nin Balıkesir derbisi Karesispor-Bandırma Kırmızı müsabakası Cumartesi günü 16.00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabakayı Uğur Özen, Dağder Dağlı ve Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.

    1. 12.10.2018 15:49
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