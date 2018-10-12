Kadın basketbolunda derbi heyecanı
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Kadın basketbolunda derbi heyecanı

    Kadın basketbolunda derbi heyecanı

    'nin ilk haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek

    'nin ilk haftasında yarın ile derbi maçta karşı karşıya gelecek.

    BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

    Beşiktaş geçen yıl normal sezonu 6, Galatasaray ise 8. sırada tamamlamıştı. İki takım da play-off çeyrek finalinde rakiplerine elenmişti.

    1. 12.10.2018 10:08
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