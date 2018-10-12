Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Beşiktaş geçen yıl normal sezonu 6, Galatasaray ise 8. sırada tamamlamıştı. İki takım da play-off çeyrek finalinde rakiplerine elenmişti.
- 12.10.2018 10:08
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
Kadın basketbolunda derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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