Potada milli maçların şehirleri belli oldu – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Potada milli maçların şehirleri belli oldu

    Potada milli maçların şehirleri belli oldu

    A Milli Erkek Takımının, , A Milli Kadın Basketbol Takımının da Belarus ile 'de oynayacağı karşılaşmaların şehirleri belli oldu.

    Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, erkek milli takımı 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü ile 'da karşılaşacak. Kadın milli takımı ise 21 Kasım Çarşamba günü Belarus ile 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını 'de oynayacak.

    Açıklamada, Kadınlar müsabakasının ise 10 Ekim Çarşamba günü 'da oynananacağı duyuruldu.

    1. 2.10.2018 22:45
    2. Güncelleme: 2.10.2018 22:46
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