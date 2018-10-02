Potada milli maçların şehirleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımının, İspanya, A Milli Kadın Basketbol Takımının da Belarus ile Türkiye'de oynayacağı karşılaşmaların şehirleri belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, erkek milli takımı 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü İspanya ile Ankara'da karşılaşacak. Kadın milli takımı ise 21 Kasım Çarşamba günü Belarus ile 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını Kayseri'de oynayacak.
Açıklamada, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasının ise 10 Ekim Çarşamba günü Adana'da oynananacağı duyuruldu.
- 2.10.2018 22:45
- Güncelleme: 2.10.2018 22:46
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Potada milli maçların şehirleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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