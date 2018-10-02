Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, sarı-kırmızılı taraftarlara destekleri için teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Takıma çok büyük enerji verdiler. Genç takımız, bunun avantajları ve dezavantajları var. Genç takım olduğumuz için maçta daha fazla enerji harcıyoruz. Dezavantaj olarak ise basit hatalar yapıyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. Umarım kazanmaya devam ederiz. Üçlük yüzdemiz çok düşüktü bunu kabul edemeyiz. Boyalı alandan ise çok fazla sayı ürettik. Andorra takımı iyi savunma yapan bir ekip."



Ibon Navarro: "İyi olan taraf onlardı"



MoraBanc Andorra Başantrenörü Ibon Navarro ise, Galatasaray'ın karşılaşmayı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.

Hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Navarro, "Çünkü oyuncularımın oyun planımı anlamadığını düşünüyorum. Galatasaray'ın oyun sertliği ve enerjisiyle baş edemedik. Maç boyunca daha iyi olan taraf onlardı. İlk üç çeyrekte elde ettikleri güvenle maçı kazandılar. Sahaya içinde yüzde 57 şut isabetle oynadılar. Bu durum bizim savunmamızın iyi olmadığını gösteriyor." diye konuştu.