Ertuğrul Erdoğan: Boyalı alanda çok sayı ürettik
Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı 84-73 yenen Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, sarı-kırmızılı taraftarlara destekleri için teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Takıma çok büyük enerji verdiler. Genç takımız, bunun avantajları ve dezavantajları var. Genç takım olduğumuz için maçta daha fazla enerji harcıyoruz. Dezavantaj olarak ise basit hatalar yapıyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. Umarım kazanmaya devam ederiz. Üçlük yüzdemiz çok düşüktü bunu kabul edemeyiz. Boyalı alandan ise çok fazla sayı ürettik. Andorra takımı iyi savunma yapan bir ekip."
Ibon Navarro: "İyi olan taraf onlardı"
MoraBanc Andorra Başantrenörü Ibon Navarro ise, Galatasaray'ın karşılaşmayı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.
Hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Navarro, "Çünkü oyuncularımın oyun planımı anlamadığını düşünüyorum. Galatasaray'ın oyun sertliği ve enerjisiyle baş edemedik. Maç boyunca daha iyi olan taraf onlardı. İlk üç çeyrekte elde ettikleri güvenle maçı kazandılar. Sahaya içinde yüzde 57 şut isabetle oynadılar. Bu durum bizim savunmamızın iyi olmadığını gösteriyor." diye konuştu.
- 2.10.2018 23:30
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
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Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Ertuğrul Erdoğan: Boyalı alanda çok sayı ürettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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