En büyük belli oluyor – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    En büyük belli oluyor

    En büyük belli oluyor

    lig şampiyonu ile galibi A.Efes, için parkeye çıkacak. Kanarya üst üste 3’üncü, Efes ise 11. şampiyonluğun peşinde...

    34. Erkekler , bugün başkentte sahibini bulacak. Spor Salonu'nda 20.00'de başlayacak maçta, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan F.Bahçe ile PTT Erkekler 'nı kazanan karşılaşacak. Maç Spor'dan yayınlanacak. Ligde üst üste 3. kez şampiyon olan F.Bahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 15. kez mücadele edecek. F.Bahçe, geçen sezon Banvit'i mağlup edip kupayı 7. kez müzesine götürmüştü. Sırp başantrenör Obradovic'in çalıştırdığı sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı art arda üçüncü, toplamda ise 8. kez kazanmayı hedefliyor. Anadolu Efes ise 10 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. Kupada G.Saray'ın 2, 'ın 1 şampiyonluğu var. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülker, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkat çekiyor.

    'ATMOSFER GÜZEL OLSUN'
    Kupanın basın toplantısı Ankara'da düzenlendi. Törene Başantrenörü Obradovic, takım kaptanı , Anadolu Efes yardımcı antrenör Yakup Sekizkök ve takım kaptanı katıldı. İki taraf da karşılaşmada bir basketbol atmosferi olması temennisinde bulunurken, toplantı sonunda kupayla birlikte poz verdiler.
    1. 3.10.2018
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