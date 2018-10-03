En büyük belli oluyor
Basketbolda lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası galibi A.Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası için parkeye çıkacak. Kanarya üst üste 3’üncü, Efes ise 11. şampiyonluğun peşinde...
'ATMOSFER GÜZEL OLSUN'
Kupanın basın toplantısı Ankara'da düzenlendi. Törene Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Anadolu Efes yardımcı antrenör Yakup Sekizkök ve takım kaptanı Doğuş Balbay katıldı. İki taraf da karşılaşmada güzel bir basketbol atmosferi olması temennisinde bulunurken, toplantı sonunda kupayla birlikte poz verdiler.
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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