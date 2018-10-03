Müze turları devam ediyor – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    turları devam ediyor

    <a href="/index/muze?id=ec49afd1-2185-4e75-b7a3-840ac802e759" class="" rel="tag">Müze</a> turları devam ediyor
    Sarı-lacivertli yönetimin, öğrenciler için yaptırdığı stat ve turları devam ediyor. Ülker Stadı'nda dün Beylikdüzü Ak Koleji öğrencileri vardı. Stadı ve müzeyi gezen öğrenciler, kupalar ile ödülleri inceledi.
    1. 3.10.2018
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