"Frey’in Erzurum’la hiç teması olmadı" – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    "’in ’la hiç teması olmadı"

    "<a href="/index/frey?id=3c9b9fa7-e7a6-4fe6-9c38-916e8adf6157" class="" rel="tag">Frey</a>’in <a href="/index/erzurum?id=99a8db6f-7986-4755-83f7-a77be6755b78" class="" rel="tag">Erzurum</a>’la hiç teması olmadı"
    Erzurumspor Başkanı , önceki gün için çarpıcı açıklamalar yapmıştı. F.Bahçeli golcünün kendilerine de önerildiği belirten Doğan, "Listemizde 6. sıraya koyduk ve etmedik" ifadesini kullanmıştı. 'in menajeri Gallianza, konuyla ilgili net konuştu: " sürecinde Erzurumspor'la iletişimim olmadı."
    1. 3.10.2018
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