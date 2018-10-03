Ersun Yanal: ‘Comolli ile çalışmam’ demedim! – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    : ‘Comolli ile çalışmam’ demedim!

    Ersun Yanal: ‘Comolli ile çalışmam’ demedim!

    Gündemdeki diğer hoca , “Fransız sportif direktörle ilgili açıklama yapmadım” dedi, F.Bahçe için de “Kulübümüz” vurgusunu yaptı.

    Aykut Kocaman'dan sonra gündemdeki diğer teknik adam olan , dün sessizliğini bozdu. Hakkında çıkan, "Comolli ile çalışmam" iddialarına yanıt veren 'nin eski hocası, "Şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Comolli için öyle bir söz sarfetmedim. Zaten kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Yanal, sarı-lacivertlileri çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda 9 puan farkla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
    1. 3.10.2018
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