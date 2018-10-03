En kötü Hollandalı!
Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü başlangıcını yaşatan Phillip Cocu, dibe vurdu.
MİLLİ ARADA GİDİYOR
Süper Lig'de 7 haftada alınan 4 mağlubiyetin ardından gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Cocu, iki maçta daha takımın başında olacak. Trnava ile yarın oynanacak Avrupa Ligi ile 7 Ekim'deki Başakşehir maçında kenarda olacak Hollandalı hoca ile milli arada yollar ayrılacak.
YÖNETİM İSYAN ETTİ
Taraftarın ardından F.Bahçe Yönetimi'nde de Cocu'ya tepkiler arttı. Yöneticilerin büyük kısmının Hollandalı ile bir an önce yolların ayrılmasını istediği ortaya çıktı. Cocu'ya tepki gösteren idarecilerin özellikle takımı yavaş oynatması ve maçlara iyi hazırlayamamasından şikayet ettiği öğrenildi.
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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