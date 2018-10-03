En kötü Hollandalı! – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    En kötü Hollandalı!

    En kötü Hollandalı!

    Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü başlangıcını yaşatan Phillip Cocu, dibe vurdu.

    Sarı-lacivertlilerin Hollandalı hocası, 'de takım çalıştıran vatandaşları arasında en kötü istatistiğe imza attı. Cocu, 1 puan ortalamasıyla 6 kişilik listede son sırayı aldı. 1.88 ortalamaya ilk sırayı alan ve F.Bahçe'yi çalıştıran Advocaat'ı, Rijkaard (G.Saray - 1.81), Riekerink (G.Saray - 1.76), Hiddink (F.Bahçe - 1.58), Cor van der Hart (Sarıyer - 1.24) takip ediyor.

    MİLLİ ARADA GİDİYOR
    'de 7 haftada alınan 4 mağlubiyetin ardından gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Cocu, iki maçta daha takımın başında olacak. Trnava ile yarın oynanacak Avrupa Ligi ile 7 Ekim'deki maçında kenarda olacak Hollandalı hoca ile milli arada yollar ayrılacak.

    YÖNETİM İSYAN ETTİ
    Taraftarın ardından F.Bahçe Yönetimi'nde de Cocu'ya tepkiler arttı. Yöneticilerin büyük kısmının Hollandalı ile bir an önce yolların ayrılmasını istediği ortaya çıktı. Cocu'ya tepki gösteren idarecilerin özellikle takımı yavaş oynatması ve maçlara iyi hazırlayamamasından şikayet ettiği öğrenildi.
    1. 3.10.2018
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