Söz Phillip Cocu’da – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Söz ’da

    Söz Phillip Cocu’da
    , Trnava karşılaşması öncesi bugün bir futbolcu ile birlikte saat 17.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Cocu'nun kötü gidişat hakkında da konuşması bekleniyor. Toplantı sonrası takım son antrenmanını gerçekleştirip kampa girecek.
    1. 3.10.2018
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