Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    'de 5 kulüp 'ya sevk edildi

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de 5 kulüp <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>'ya sevk edildi

    () Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 'den 5 takımı () sevk etti.

    'den yapılan açıklamada, , , , ve 'nün 'ye gönderildiği aktarıldı.

    'nin, deplasmanda ile oynadığı mücadelede taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle 'ye sevk edildiği belirtildi. Aynı müsabakada Çaykur Rizespor Kulübünün de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

    Açıklamada, 'un talimatlara aykırı hareket, Kulübünün çirkin ve kötü tezahürat, 'nün de çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

    1. 2.10.2018 18:17
    2. Güncelleme: 3.10.2018 01:50
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