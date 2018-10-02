GS TV Portoya götürülmedi! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    GS TV Porto'ya götürülmedi!

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Porto maçı için Portekiz'e uçarken GS TV'nin kafileye dahil edilmemesi dikkatleri çekti.
    2 Ekim 2018 Salı, 15:21:26 Güncelleme: 15:25:10
    GS TV Porto'ya götürülmedi!
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    GS TV Portoya götürülmedi!

    Porto'ya giden Galatasaray kafilesinde yönetimin aldığı kararla GS TV ekibi yer almadı.

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    GS TV Porto'ya götürülmedi!
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    GS TV Portoya götürülmedi!

    Sarı kırmızılı yönetimin tasarruf tedbirler kapsamında GS TV ekibin kafileye dahil etmediği öğrenildi.

    GS TV Porto'ya götürülmedi!
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    GS TV Portoya götürülmedi!

    GS TV, A futbol takımının ilk kez bir deplasman karşılaşmasında yer almadı.

    GS TV Porto'ya götürülmedi!
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    GS TV Portoya götürülmedi!

    Galatasaray bugün özel uçakla Portekiz'n Porto kentine hareket etti.

    GS TV Porto'ya götürülmedi!
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    GS TV Portoya götürülmedi!

    Özel bir uçakla Porto'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen sarı kırmızılı futbolcular havalimanında taraftarların fotoğraf çekitrme isteklerini geri çevirmedi.

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