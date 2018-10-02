GS TV Portoya götürülmedi! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
GS TV Porto'ya götürülmedi!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Porto maçı için Portekiz'e uçarken GS TV'nin kafileye dahil edilmemesi dikkatleri çekti.
2 Ekim 2018 Salı, 15:21:26
Güncelleme: 15:25:10
GS TV Porto'ya götürülmedi!
Porto'ya giden Galatasaray kafilesinde yönetimin aldığı kararla GS TV ekibi yer almadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
GS TV Porto'ya götürülmedi!
Sarı kırmızılı yönetimin tasarruf tedbirler kapsamında GS TV ekibin kafileye dahil etmediği öğrenildi.
GS TV Porto'ya götürülmedi!
GS TV, A futbol takımının ilk kez bir deplasman karşılaşmasında yer almadı.
GS TV Porto'ya götürülmedi!
Galatasaray bugün özel uçakla Portekiz'n Porto kentine hareket etti.
GS TV Porto'ya götürülmedi!
Özel bir uçakla Porto'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen sarı kırmızılı futbolcular havalimanında taraftarların fotoğraf çekitrme isteklerini geri çevirmedi.