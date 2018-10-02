Mehmet Helvacıdan Mustafa Cengize sert tepki! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    Mehmet Helvacı'dan Mustafa Cengiz'e sert tepki!

    Galatasaray'ın Eski Yöneticilerinden Mehmet Helvacı, 29 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
    2 Ekim 2018 Salı, 10:38:17 Güncelleme: 10:46:40
    Mehmet Helvacı'dan Mustafa Cengiz'e sert tepki!
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    Mehmet Helvacıdan Mustafa Cengize sert tepki!

    Mehmet Helvacı, Olağanüstü Genel Kurul haricinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Porto maçına da değindi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mehmet Helvacı'dan Mustafa Cengiz'e sert tepki!
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    • 25
    Mehmet Helvacıdan Mustafa Cengize sert tepki!

    Mehmet Helvacı'nın Radyospor'a yaptığı açıklamaların satır başları ise şu şekilde;

    Mehmet Helvacı'dan Mustafa Cengiz'e sert tepki!
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    • 25
    Mehmet Helvacıdan Mustafa Cengize sert tepki!

    "GRUPTAN ÇIKABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

    Galatasaray'ın deplasmanda Porto'yu yenebileceğini düşünüyorum. Bizim eksiklerimiz var ama onların da eksikleri var. Orta saha ve kanat oyuncularımız gol atabiliyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla oynuyorlar.

    Mehmet Helvacı'dan Mustafa Cengiz'e sert tepki!
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    Mehmet Helvacıdan Mustafa Cengize sert tepki!

    Dolayısıyla yenmek için sahaya çıkacağımızı ve yenebileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca her sonucun da telafisi var, içerde kazandığımız sürece gruptan çıkabileceğimizi düşünüyorum.

    Mehmet Helvacı'dan Mustafa Cengiz'e sert tepki!
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    Mehmet Helvacıdan Mustafa Cengize sert tepki!

    "6 PUANLA YOLUN YARISINI GEÇMİŞ OLURSUNUZ"

    Bir deplasman galibiyeti müthiş olur. 6 puan toplayarak yolun yarısını geçmiş olursunuz.

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