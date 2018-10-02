Mehmet Helvacıdan Mustafa Cengize sert tepki!

"GRUPTAN ÇIKABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'ın deplasmanda Porto'yu yenebileceğini düşünüyorum. Bizim eksiklerimiz var ama onların da eksikleri var. Orta saha ve kanat oyuncularımız gol atabiliyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla oynuyorlar.

