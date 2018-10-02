B.B. Erzurumspor maçında sakatlanarak kenara alınan Emre Akbaba'nın oyundan çıkmamak için sağlık ekibi ile kavga ettiği ortaya çıktı.
2 Ekim 2018 Salı, 10:14:27
Güncelleme: 10:16:47
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Emre Akbaba gerçeği!
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Galatasaraylı Emre Akbaba, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanmasına rağmen oynamak istedi, sağlık ekibi izin vermedi.
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Emre Akbaba gerçeği!
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34. dakikada sol ayak baş parmağından sakatlanan sarı-kırmızılı futbolcu, "Sahada olmam gerek. En azından devreyi böyle bitireyim, arada tedavi olurum" diye tutturdu.
Emre Akbaba gerçeği!
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Buna rağmen sağlık ekibi Emre'yi oyundan alınca, soyunma odasına giderken isyan etti.
Emre Akbaba gerçeği!
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Erzurumspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Emre Akbaba'nın, çektiği acılara rağmen sahada kalmak istediği ama sağlık ekibi ve teknik heyeti ikna edemediği ortaya çıktı.
Emre Akbaba gerçeği!
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34. dakikada sol ayak baş parmağından sakatlandıktan sonra 3-4 dakika oyunda kalan Emre, 38. dakikada acılar içinde kenara gelmişti.