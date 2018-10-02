Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf

BİRİ ZİRVEYE DİĞERİ KÜME DÜŞMEMEYE OYNADI

İki ezeli rakibin sezon başında yaptıkları transfer sayılarının eşit olması gözlerden kaçmadı. Ancak iki takımdan birisi 7. hafta sonunda zirveye otururken, diğeri de küme düşme potasının üstünde yer aldı. Şimdi gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Taraftarlar teknik direktör Cocu ile yolların ayrılması ve takımın Ersun Yanal'a emanet edilmesini istiyor. Ali Koç ve yönetimin taraftarın isteğine nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.