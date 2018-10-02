Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken, yeni başkanı Ali Koç ile yapılanmaya giden Fenerbahçe aldığı sonuçlarla taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Sarı lacivertliler, 7 hafta sonunda 7 puanla küme düşme potasının hemen üstünde yer aldı.
Son yıllarda gelmeyen şampiyonluk sonrası Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanan Ali Koç, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırsa da alınan sonuçlar hayal kırıklığı yaşattı. Sezon başında yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Comolli'yi teknik direktörlüğe ise Cocu'yu getirdi.
GENÇLİK AŞISI TUTMADI
Futbol kamuoyu sarı lacivertli ekipteki değişimi merakla beklerken, kadroya 11 yeni isim transfer edildi. Gençlik aşısı olarak görülen bu transferlerle alınan sonuçlar herkesi şaşırttı. Önce Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenen sarı lacivertliler ardından da ligde aldığı kötü sonuçlarla taraftarın sabrını taşırmaya başladı.
11 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan sarı lacivertliler sezon başında, Fernandao, Josef ve Giuliano ile yollarını ayırırken, takıma Jailson, Michael Frey, Harun Tekin, Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Diego Reyes, Tolga Ciğerci, Andre Ayew ve Benzia'yı dahil etti.
GALATASARAY DA 11 İSMİ KADROYA KATMIŞTI
Böyle bir yapılanmayı geçtiğimiz sezon başında Galatasaray yapmıştı. Igor Tudor ile sezona başlayan sarı kırmızılılar, Belhanda, Maicon, Ndiaye, Fernando, Mariano, Feghouli, Gomis, Nagatomo, Latovlevici, Denayer ve Carrasso'yu transfer etmişti. Cimbom, geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftasında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup ligin zirvesinde yer alıyordu. Galatasaray, geçtiğimiz sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı başarmıştı.
BİRİ ZİRVEYE DİĞERİ KÜME DÜŞMEMEYE OYNADI
İki ezeli rakibin sezon başında yaptıkları transfer sayılarının eşit olması gözlerden kaçmadı. Ancak iki takımdan birisi 7. hafta sonunda zirveye otururken, diğeri de küme düşme potasının üstünde yer aldı. Şimdi gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Taraftarlar teknik direktör Cocu ile yolların ayrılması ve takımın Ersun Yanal'a emanet edilmesini istiyor. Ali Koç ve yönetimin taraftarın isteğine nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.