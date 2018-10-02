Fatih Terim: Emre Akbaba en az 2 ay yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Terim, "Muhakkak ki önemli oyuncularımız yok. Emre sadece bu maç değil, minimum 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı. Eren'in MR'ında bir şey yok ama beyanı bizim için aslolandır. Ağrısı olduğunu söylüyor. Yarına kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"