Fatih Terim: Emre Akbaba en az 2 ay yok
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Terim, "Muhakkak ki önemli oyuncularımız yok. Emre sadece bu maç değil, minimum 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı. Eren'in MR'ında bir şey yok ama beyanı bizim için aslolandır. Ağrısı olduğunu söylüyor. Yarına kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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