Fatih Terim: Emre Akbaba en az 2 ay yok
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Fatih Terim: Emre Akbaba en az 2 ay yok

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Terim, "Muhakkak ki önemli oyuncularımız yok. Emre sadece bu maç değil, minimum 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı. Eren'in MR'ında bir şey yok ama beyanı bizim için aslolandır. Ağrısı olduğunu söylüyor. Yarına kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim:

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    02 Ekim 2018, Salı
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN