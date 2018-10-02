ULEB Avrupa Kupası I Galatasaray: 84 - MoraBanc Andorra: 73
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    02 Ekim 2018, Salı
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    ULEB I : 84 - MoraBanc Andorra: 73

    ULEB Avrupa Kupası I Galatasaray: 84 - MoraBanc Andorra: 73

    , ULEB A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı 84-73 yendi.

    Karşılaşmaya boyalı alanı iyi savunarak başlayan , Hayes'in boyalı alandan 'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla 5. dakikayı 16-9 önde geçti. Pota altında rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, Auguste'nin arka arkaya ürettiği sayılarla 8. dakikada farkı 9 sayıya (22-13) taşıdı. Çabuk toparlanan ve 7-0'lık seri yakalayan MoraBanc Andorra farkı 2 sayıya kadar indirse de Galatasaray, ilk çeyreği 22-20 üstün tamamladı.

    İkinci çeyreğe Shurna'nın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayıyla başlayan MoraBanc Andorra, 11. dakikada öne geçti: 23-22. Hücumda basit top kayıpları yapan konuk ekip karşısında Galatasaray, Klobucar'ın etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 32-23. Klobucar'ın dış atıştan kaydettiği sayıyla 17. dakikada farkı çift hanelere (39-27) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 43-36 önde gitti.

    Üçüncü çeyreğe sert savunma yaparak başlayan Galatasaray, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında boyalı alandan bulduğu sayılarla 24. dakikada farkı 13 sayıya (57-44) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 68-56 üstün girdi.

    Son çeyreğe iki ekipte hücumda kötü başladı. MoraBanc Andorra, pota altından bulduğu sayılarla 35. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 73-64. Harrison, Hayes ve Auguste'nin sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray sahadan 84-73 galip ayrıldı.

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Anne Panther (), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

    Galatasaray: Webster 7, Harrison 15, Göksenin Köksal 8, Hayes 19, Auguste 18, Arapovic 2, Can Korkmaz 2, Ege Arar, Caner Erdeniz, 3, Klobucar 10

    MoraBanc Andorra: Albicy 5, Ennis 20, Vitali 7, Upshaw 2, Diagne 9, Luz 4, Stevic 8, Shurna 6, Jelinek 7, Whittington 5

    1. Periyot: 22-20

    Devre: 43-36

    3. Periyot: 68-56

    Beş faulle oyundan çıkan: 36.40 Jelinek (MoraBanc Andorra)

    1. 2.10.2018 22:03
    2. Güncelleme: 2.10.2018 22:04
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