Karşılaşmaya boyalı alanı iyi savunarak başlayan Galatasaray, Hayes'in boyalı alandan Göksenin Köksal'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla 5. dakikayı 16-9 önde geçti. Pota altında rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, Auguste'nin arka arkaya ürettiği sayılarla 8. dakikada farkı 9 sayıya (22-13) taşıdı. Çabuk toparlanan ve 7-0'lık seri yakalayan MoraBanc Andorra farkı 2 sayıya kadar indirse de Galatasaray, ilk çeyreği 22-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Shurna'nın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayıyla başlayan MoraBanc Andorra, 11. dakikada öne geçti: 23-22. Hücumda basit top kayıpları yapan konuk ekip karşısında Galatasaray, Klobucar'ın etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 32-23. Klobucar'ın dış atıştan kaydettiği sayıyla 17. dakikada farkı çift hanelere (39-27) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 43-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe sert savunma yaparak başlayan Galatasaray, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında boyalı alandan bulduğu sayılarla 24. dakikada farkı 13 sayıya (57-44) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 68-56 üstün girdi.

Son çeyreğe iki ekipte hücumda kötü başladı. MoraBanc Andorra, pota altından bulduğu sayılarla 35. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 73-64. Harrison, Hayes ve Auguste'nin sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray sahadan 84-73 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Galatasaray: Webster 7, Harrison 15, Göksenin Köksal 8, Hayes 19, Auguste 18, Arapovic 2, Can Korkmaz 2, Ege Arar, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 3, Klobucar 10

MoraBanc Andorra: Albicy 5, Ennis 20, Vitali 7, Upshaw 2, Diagne 9, Luz 4, Stevic 8, Shurna 6, Jelinek 7, Whittington 5

1. Periyot: 22-20

Devre: 43-36

3. Periyot: 68-56

Beş faulle oyundan çıkan: 36.40 Jelinek (MoraBanc Andorra)