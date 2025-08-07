RAMS Başakşehir Gazze'yi unutmadı

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda RAMS Başakşehir, Viking ile karşılaştı. Temsilcimiz, mücadele öncesi anlamlı bir çağrıda bulundu.

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 20:08
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Viking ile karşılaştı. Mücadele öncesi turuncu-lacivertli oyuncular "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin yazılı" tişörtlerle ısınmaya çıktı. Başakşehir kulübünden de yapılan açıklamada, "Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına Norveç'ten haykırıyoruz.

Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve futbolcularımız, Viking FK ile oynayacağımız maça 'İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin' yazılı tişörtlerle çıktı" denildi.

