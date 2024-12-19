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Haberler Başakşehir Ya tamam ya devam

Ya tamam ya devam

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz başakşehir, Belçika'da play-off aşkına sahaya çıkıyor. Ligde 5 puanla play-off’un son sırası olan 24. turunculacivertliler, 10 puanla 7. Cercle Brugge’ye 23.00’te konuk olacak. Kazanırsak, play-off’a adımızı yazdıracağız

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Ya tamam ya devam

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi altıncı ve son maçında bugün deplasmanda Belçika'dan Cercle Brugge'ye saat 23.00'te konuk olacak. Maçı Macaristan'dan Vad yönetecek. 5 puanla 24. sıradaki temsilcimiz, kazanması halinde play-off'a adını yazdıracak. Dev maç TRT 1'den yayınlanacak.

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Başakşehir'de tedavileri süren Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner forma giyemeyecek. Onur Ergün ve Keny'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak. Sakatlığını atlatan kaleci Muhammed Şengezer ile kart cezası sona eren Senegalli stoper Ba ise teknik direktör Çağdaş Atan'dan forma bekliyor.

Başakşehir, Avusturya'dan R.Wien'e 2-1 yenildi. Slovenya'dan Celje'ye deplasmanda 5-1 kaybetti. Danimarka'dan Kopenhag ile 2-2, Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta sahasında Alman Heidenheim'ı 3-1 yendi.

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